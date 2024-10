Nella tarda serata di lunedì a Sassari, i Carabinieri in borghese dell’Aliquota Operativa hanno fermato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare un giovane sassarese di 25 anni, Alessandro Curreli.

I militari hanno trovato occultati in uno zainetto e in vari mobili dell’abitazione oltre mezzo chilo di marijuana, conservato in due grosse buste e altri piccoli contenitori, ulteriori cinque grammi circa della stessa sostanza già confezionati e suddivisi in dosi, venti grammi circa di cocaina, alcuni grammi di sostanza da taglio, due bilancini di precisione (uno con tracce di marijuana e l’altro con tracce di cocaina), vario materiale utile al confezionamento e 150 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio.

Inoltre nel terrazzo, ben innestate su quattro vasi, sono state rinvenute altrettante piante di marijuana, di grandezza variabile e tutte ben curate e rigogliose.

Per il giovane sono quindi scattate le manette e, nel corso della direttissima che si è svolta ieri mattina presso il Tribunale di Sassari, dopo la convalida, sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti del 25enne.