Un arresto, 2,470 grammi di marijuana contenuta all’interno di un sacco in plastica, 12 dosi della stessa sostanza contenuta in involucri di cellophane per un peso complessivo di 54,694 grammi.

E’ questo il bilancio dell’operazione iniziata ad Arzana alle ore 7:00 di questa mattina e terminata alle 13:00 dai militari della stazione dei carabinieri di Arzana, la Squadriglia anticrimine, unitamente ai militari del Nucleo cinofili dello squadrone eliportato Cacciatori “Sardegna”.

In manette è finito un 20enne G.P., ora agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.