Questa mattina all’alba, i Carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne, Andrea Casu, operaio sassarese, incensurato.

Nell’abitazione dell’uomo i militari hanno rinvenuto 5,100 kg di marijuana, 1,425 kg di hashish, strumenti per la suddivisione in dosi dello stupefacente e materiale per il confezionamento. Inoltre, i Carabinieri hanno anche trovato 2.100 euro, soldi provenienti dalla attività illecita.

Casu è ora rinchiuso nel carcere di Sassari.