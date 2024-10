I carabinieri della Compagnia di Dolianova hanno tratto in arresto un 25enne di Ussana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane aveva nascosto in casa oltre due chili di droga insieme al materiale per il confezionamento in dosi.

Con l'ausilio di una pattuglia del Radiomobile, i militari dell'Aliquota operativa hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione del ragazzo dopo aver ricevuto informazioni su presunte attività di spaccio in quella zona.

In casa, oltre alla droga e al materiale, i carabinieri hanno rinvenuto 1200 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provenienti dall'attività di spaccio. Per il pusher sono scattate le manette in flagranza di reato.