Al termine di un’attività investigativa condotta dal Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sassari, stamattina è stato denunciato in stato di libertà P.R., sassarese classe ’67, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, cui è stato contestato il reato di ricettazione.

In seguito a due furti effettuati in un bar ed in un’abitazione a Sassari nei mesi scorsi, i militari del Nucleo Operativo hanno raccolto informazioni ed effettuato accertamenti che li hanno condotti ad individuare nell’abitazione di P.R. alcuni beni risultati oggetto dei furti.

Nel dettaglio, durante la perquisizione domiciliare del soggetto, sono stati rinvenuti un televisore marca LG da 55” e tre statuine da circa 40 cm di candelieri.

I beni, sottoposti in un primo momento a sequestro, sono poi stati restituiti ai legittimi proprietari su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari.