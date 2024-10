Stamattina all’alba a Sanluri, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia, hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 43enne del luogo, disoccupato, già conosciuto per vicende pregresse.

Questi, controllato in via Buonarroti nei pressi della propria abitazione, avrebbe attirato l’attenzione dei militari per il suo fare schivo. Grazie alle successive perquisizioni, sarebbe emerso che aveva adibito una stanza del proprio appartamento alla coltivazione di marijuana.

I militari avrebbero rinvenuto complessivamente 150 grammi di marijuana in infiorescenze prodotte ed imbustate; 27 piante di cannabis indica dell’altezza media di 1,5 metri e del peso netto di 10 chili circa; 8 lampade alogene; 2 cappe aspiranti; un termoigrometro digitale; un timer termostato; 8 variatori di corrente; un deumidificatore d’aria. Il tutto è stato sequestrato.

L'uomo si trova presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo fissata per questa mattina presso il Tribunale di Cagliari.