Intorno alle 04.30 di stanotte,i carabinieri hanno arrestato a Sinnai Jonathan Mattia Tronci, 20enne disoccupato.

A seguito di una perquisizione domiciliare, il ragazzo è stato trovato in possesso di 50 grammi di Marijuana (suddivisa in 90 dosi), 1 bilancino di precisione, circa 50 euro, soldi probabilmente ricavati dall’attività di spaccio, e materiale per la coltivazione e confezionamento dello stupefacente.

Il tutto è stato sequestrato.

Immagine d'archivio.