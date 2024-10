La Polizia di Stato ha tratto in arresto Stefano Maglio 33enne di Iglesias per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel contesto delle attività info-investigative, mirate al contrasto dell’illecito commercio di spaccio di sostanza stupefacente era emerso, nel corso di una pregressa attività nel territorio di Iglesias, che vi fosse un’attività di spaccio nell’appartamento di un giovane, confermata anche dal continuo viavai di assuntori di sostanza stupefacente.

Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias, che già da tempo tenevano sott’occhio la zona della Regione Su Merti, dove è ubicata l’abitazione di Maglio, nel pomeriggio di ieri, hanno fatto irruzione nell’appartamento.

Grazie anche all’ausilio delle unità Cinofile di Abbasanta, con il prezioso contributo dei cani antidroga, dalla perquisizione sono stati rinvenuti 3 frammenti di hashish, del peso di grammi 1,5, rinvenuti nel comodino della camera da letto, 8 involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso di grammi 3,5, rinvenuti nella sala da pranzo, mentre è stata anche rinvenuta la somma di 390 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Previsto il processo con rito per direttissima.