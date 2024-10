Ieri a Teulada i carabinieri hanno fermato per strada un 26enne del posto. In seguito a una perquisizione personale effettuata in caserma e poi estesa all'abitazione dell'interessato, sarebbero stati rinvenuti 28 grammi di hashish, una sigaretta artigianale recante tabacco e hashish e già pronta all'uso, e infiorescenze di una sostanza somigliante alla marijuana, la cui natura verrà presto accertata.

Nel proseguo delle perquisizioni, i militari avrebbero scoperto inoltre materiale probatorio, inerente a due episodi di imbrattamento di due siti del Comune di Teulada, avvenuti il 25 settembre scorso. Si tratta di fatti riguardanti i bagni comunali di piazza Berlinguer e il cartello stradale dell'Anas, sulla ss 195. Un anonimo sconosciuto aveva infatti apposto una strana firma stilizzata in tali punti. Al di là dei pennarelli di colori diversi, compatibili con quelli utilizzati per le scritte, i militari hanno confrontato alcuni capi d'abbigliamento rinvenuti nell'abitazione del giovane con le immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza che copre piazza Berlinguer.

I fermo immagine erano stati conservati in un fascicolo fotografico, nel caso fossero emerse possibilità di confronto in futuro. Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo custodiva i pennarelli in un borsello nero a tracolla con scritte bianche. A fugare ogni dubbio sarebbero stati rinvenuti anche dei cartoncini dove il ragazzo si era esercitato a realizzare lo scarabocchio da riprodurre nei luoghi vandalizzati.