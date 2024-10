Nella serata di ieri, 3 luglio, i carabinieri del Nucleo investigativo e della locale stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, un 37enne di Monserrato, Omar Solla, con pregiudizi di polizia. Gli agenti a casa dell’uomo hanno rinvenuto, occultati in un armadio della sua camera da letto, e sequestrato 800 grammi di hashish, suddivisi in 8 panetti marchiati “rs3”; 422 grammi di marijuana, suddivisi in 3 buste in plastica sottovuoto; 154 grammi di cocaina, suddivisi in 6 confezioni in plastica sottovuoto; 61 grammi di sostanza da taglio; materiale vario per il confezionamento delle dosi; un frullatore ed una macchina per sottovuoto; una bilancia elettronica, un cellulare e appunti cartacei relativi all’illecita attività.

Il 37enne si trova ora nel carcere di Uta.