Nella giornata di ieri la Polizia ha arrestato Maurizio Cotza, 23 anni, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi e strumenti atti a offendere.

Gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Iglesias hanno notato in Piazza del Minatore a Iglesias un giovane, già noto agli operatori in quanto pregiudicato per reati in materia di stupefacenti. Fermato e controllato è stato trovato in possesso di un coltello di 16 cm, celato nella tasca del pantaloni, imbrattato di residui di sostanza di colore bruno, verosimilmente hashish.

Lo stesso controllo è stato esteso nella sua abitazione dove gli Agenti hanno rinvenuto un blocco di hashish del peso di 49 grammi, un involucro con foglie essiccate del peso di 41, un coltello a serramanico di 11 cm imbrattato di residui di sostanza, un bilancino elettronico digitale e ritagli di pellicola trasparente idonei al confezionamento dello stupefacente.

Tratto in arresto su disposizione del P.M. di turno è stato condotto, nella mattinata odierna, dinanzi al Tribunale di Cagliari per il processo con rito per direttissima.