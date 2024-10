I Carabinieri della stazione di Assemini, coordinati dalla Compagnia di Cagliari nel corso della notte hanno tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un giovane cagliaritano, classe 1993, pregiudicato, che intorno all’una, nel corso di un ordinario servizio volto al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti veniva controllato nei pressi di via Municipio e trovato in possesso di 30 grammi circa di hashish suddivisa in 12 dosi,30 grammi circa di marijuana e quasi 100 euro in contanti proventi dell’attività di spaccio.

Pertanto i militari proseguivano con una perquisizione domiciliare del giovane rinvenendo ulteriori 80 grammi circa di cocaina,30 grammi di marijuana, bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente ed il taglio, nonché ulteriori somme di denaro di circa ulteriori 100 euro, proventi dell’attività di spaccio. Il giovane pregiudicato veniva dichiarato in arresto tradotto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo che si terrà nella giornata odierna.