Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno tratto in arresto William Congiu, falegname di 40 anni di Sinnai.

L’operazione antidroga è scattata nel corso della mattinata di ieri, a seguito di alcuni movimenti che da giorni avevano insospettito gli investigatori.

Durante la perquisizione è stata scoperta all’interno dell’abitazione una stanza allestita a serra per la coltivazione di canapa indica.

L’ambiente, sufficientemente grande per ospitare circa 70 piante di canapa, è stato perfettamente adattato per la coltivazione in casa di sostanze stupefacenti. Oltre ai materiali isolanti erano presenti filtri, lampade alogene, aeratori e l’impianto di irrigazione.

Circa 60 grammi di marijuana erano già essiccati e pronti all’uso.

In mattinata la convalida dell’arresto e giudizio per direttissima.