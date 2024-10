Un giovane 23enne di Senorbì, Carlo Silvio Congiu, disoccupato è stato arrestato per detenzione dai carabinieri della locale stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nei pressi della chiesa Santa Mariedda, i militari lo stavano tenendo d’occhio: fermato insieme ad un coetaneo classe 1999, Congiu è stato trovato in possesso inizialmente con 5 involucri di marijuana e 70 euro in banconote di piccolo taglio, mentre l’amico aveva con se solo uno spinello come uso personale.

I militari hanno esteso i controlli a casa del ragazzo-pusher: è saltata fuori altra droga, ben 11 involucri di marijuana del perso di circa 40 grammi, un bilancino di precisione, un trincetto e altro materiale per confezionare lo stupefacente e anche 500 euro in contanti.

Lo spacciatore è agli arresti domiciliari in attesa della direttissima, il coetaneo sarà segnalato in Prefettura come assuntore.