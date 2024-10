Un fucile doppietta TFC Flobert, cal 9, provento di furto è un machete marca Ausonia stainless steel della lunghezza di cm 50, di cui 33 di lama. Questo è quanto è stato rinvenuto e sequestrato questa mattina dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Carbonia che ha portato all'arresto di Mele Gabriele 46enne originario di Iglesias, noto alle forze dell ordine.

A seguito di mirata attività info-investigativa i militari nella mattinata odierna hanno eseguito una perquisizione a casa dell uomo, al termine della quale hanno hanno rinvenuto le citate armi occultate in un piccolo intercapedine ricavato nel sottotetto.

In particolare, dagli immediati accertamenti è emerso che il fucile era stato asportato a seguito di furto in abitazione, denunciato a dicembre 2015. Il 46enne, al termine delle formalità di rito, è stato dunque arrestato per detenzione illegale di armi e ricettazione. Continuano le indagini da parte dei carabinieri per stabilire L eventuale utilizzo del fucile per fini illeciti.