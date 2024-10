I Carabinieri del Nucleo Investigativo della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un 46enne di Mulinu Becciu, Carlo Corso, in quanto colto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di munizioni.

I militari infatti, dopo aver osservato i movimenti del pusher sono entrati in azione bloccandolo e perquisendolo: addosso e nella sua abitazione sono stati rinvenuti circa 16 grammi di eroina, tutto il materiale necessario per lo smercio della droga, oltre a 4 cartucce calibro 9x21 e una calibro 7,65.

Tratto dunque in arresto, questa mattina l’esito del processo per direttissima in Tribunale: arresti domiciliari con obbligo di firma e processo rinviato al prossimo 24 novembre.