I Carabinieri della stazione di San Bartolomeo, coordinati dalla Compagnia di Cagliari durante un ordinario servizio di controllo e perlustrazione, volto al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un pregiudicato cagliaritano, classe 1973.

Durante la notte è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare in via Schiavazzi, a Sant’Elia e trovato in possesso di 12 dosi di eroina, per un totale di circa 3 grammi, una trentina di dosi cocaina per un totale di circa 5 grammi complessivi e circa 200 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

I Carabinieri hanno sequestrato quanto rinvenuto e hanno accompagnato il pregiudicato agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si terrà nella giornata di domani.