Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione del fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Sassari, la Stazione Carabinieri di Alghero ha proceduto all’arresto di un 35enne pregiudicato, sorvegliato speciale del luogo. L’algherese, controllato a bordo di un ciclomotore per delle violazioni al codice della strada, era privo dei documenti di proprietà del mezzo che ha asserito di aver dimenticato a casa, chiedendo di poterli andare a prendere.

Questo ha insospettito i militari che lo hanno accompagnato fino alla sua abitazione per reperire la documentazione relativa allo scooter. Appena giunti all’ingresso della casa, l’uomo ha chiesto ai carabinieri di aspettarlo sul pianerottolo ma, inebriati dall’odore della cannabis che stava provenendo dall’interno dell’appartamento, questi ultimi sono entrati dentro e hanno rinvenuto cinque vasi con piante di canapa indiana dall’altezza di quasi un metro.

Arrestato per coltivazione di sostanze stupefacenti e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, nella mattinata di ieri il soggetto è stato condotto in Tribunale per la celebrazione dell’udienza dove il giudice, concordando con operato dei militari, dopo aver convalidato l’arresto ha disposto per l’algherese la misura cautelare dell’obbligo di firma.