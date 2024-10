Intorno alle ore 9.30 di ieri, i poliziotti del gruppo Falchi della sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile di Cagliari hanno atteso un giovane 26enne di Monastir fuori dalla sua abitazione.

Una volta uscito di casa, il ragazzo è stato immediatamente bloccato e controllato. Nella tasca dei pantaloni indossati è stata rinvenuta una mazzetta di denaro di 1.400 euro, suddivisa in banconote di vario taglio.

Dalla perquisizione all’interno dell’abitazione, in una cassaforte rimessa nell’armadio di una cameretta, sono stati trovati altri 200 euro. Nella cucina, in una fruttiera, è stato recuperato un contenitore in plastica contenente otto involucri in cellophane, termosaldati, con 3,03 grammi di cocaina.

Occultata nel fornetto elettrico, all’interno di un mobile della cucina, i poliziotti hanno rinvenuto altri 9.340 euro e 28,70 grammi della stessa droga.

E ancora, in cucina i poliziotti hanno trovato due bilancini di precisione, perfettamente funzionanti, con tracce di cocaina. Sul ripiano dell’angolo cottura è stato recuperato un ulteriore bilancino di precisione e sei sacchetti in cellophane identici a quello utilizzato per il confezionamento degli otto involucri sequestrati.

In manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è finito Gianluca Zucca, attualmente trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.