Nel corso della notte i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Oristano hanno controllato D.G.M., disoccupato 26enne di Oristano, il quale sottoposto a perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di un panetto da 98,84 grammi di hashish, 3,706 grammi di cocaina, 1,703 di eroina, 73,249 di marijuana, un bilancino di precisione, un flacone di metadone, 13 pastiglie di ''Suboxone'', due siringhe per insulina confezionate un laccio emostatico e una fiala per preparazione iniettabile, tutto il necessario per il 'buco'.

Tutto lo stupefacente ed il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre il giovane è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.