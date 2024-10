I Carabinieri della Stazione di Bari Sardo hanno rinvenuto a casa di un uomo di 70 anni diversi oggetti rubati alcuni giorni fa in un’abitazione di Lanusei. E’ quanto riferito dai militari che hanno posto sotto sequestro penale tutto il materiale e denunciato l’uomo alla Procura della Repubblica di Lanusei per ricettazione. L’azione posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro per il contrasto ai reati predatori, continuerà senza sosta.

Intanto, i Carabinieri colgono l’occasione per invitare i cittadini a segnalare tempestivamente al “112”, Pronto Intervento dell’Arma dei Carabinieri, situazioni inconsuete, nonchè veicoli o persone sospette”.