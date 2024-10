Il personale della “quarta sezione” della Squadra Mobile di Cagliari, nell’ambito di un mirato servizio volto al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ed in particolare della coltivazione illegale della marijuana, ha tratto in arresto Fabrizio Giacalone, 41enne, cagliaritano (nella foto).

Gli investigatori della Polizia di Stato da svariati giorni avevano acclarato che, nel comune di Sarroch, in località in località Perd’e Sali, fossero state impiantate delle serre indoor per la coltivazione illegale di marijuana condotte dal Giacalone.

Nella mattinata di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato l’uomo in strada e lo hanno perquisito, durante il quale ha manifestato un atteggiamento di nervosismo e ad una successiva perquisizione presso il suo domicilio, sono emersi i riscontri positivi.

Infatti all’interno dell’abitazione c’era una stanza in cui era stata allestita una serra indoor in perfetto funzionamento ed in cui venivano rinvenuti strumenti idonei alla coltivazione, quali sacchi di terra aperti, innaffiatoi , vasi vuoti e confezioni di fertilizzante ad alte prestazioni aperti.

Il sequestro

Sono state sequestrate 50 piantine di marijuana in coltivazione ed in avanzato stato di crescita,100 vasetti con seme appena posto, 3 infiorescenze di marijuana con peso netto 4,73 grammi vari para luci, ventilatori, misuratori di temperatura e grado di umidità, bilancini elettronici , macchine per il sottovuoto , vari testi per la coltivazione della marijuana e cataloghi semenze.