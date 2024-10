I carabinieri della stazione di Guasila hanno arrestato un uomo sassarese residente a Guamaggiore. I militari hanno fermato l'uomo in strada, a Guamaggiore, nella serata di giovedì. Il sospetto avrebbe avuto con sé poche dosi, così i militari hanno deciso di procedere a una perquisizione in casa. Lì sarebbero stati rinvenuti 130 grammi di droga. Nello specifico, secondo quanto riferito, nell'abitazione sarebbero stati custoditi marijuana in infiorescenze essiccate e 15 grammi di cocaina con altro materiale per il confezionamento.

L’uomo, P.D., già sottoposto a misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali per altri reati, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti. A termine attività i carabinieri lo hanno condotto ai domiciliari e oggi nel giudizio con rito direttissimo disposto dall’autorità giudiziaria di cagliari l’arresto è stato convalidato.

Il fermato è stato condannato a un anno e due mesi più 4mila euro di multa e misura dell’Obbligo di dimora nel comune di Guamaggiore.