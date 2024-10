Si terrà sabato 27 agosto ad Alghero la terza edizione di “In cammino sotto le stelle”, una lunga passeggiata all’interno del Parco di Porto Conte.

In Cammino Sotto le Stelle ha come scopo quello di far avvicinare tutti al cammino, immergendosi nella natura. Proprio per questo motivo il percorso è adatto a tutti, basta indossare un paio di scarpe sportive con una suola adatta al terreno sterrato della pista forestale.

Non appena si parte con la camminata, ci si rende conto di quanto imponente sembri la foresta di Porto Conte all’imbrunire. Dopo una leggera salita, il cammino prosegue verso il mare, in un sentiero costiero, dove alla luce dell’ultimo sole si giunge a Cala Bramassa, forse la più bella insenatura di tutta la Baia.

Si riprende poi su un nuovo sentiero leggermente in salita, avvicinandoci a Punta Giglio, e proprio da qui che la vista diventa sempre più ampia e profonda, con il promontorio di Capo Caccia che sembra avvolto dal sole che cala sul mare, assumendo colori che vanno dal rosa, all’arancio, al rosso fuoco, mentre giungendo alla meta, difronte ci ritroviamo la Baia di Alghero, proprio quando il sole dietro di noi è già sull’orizzonte.

Fra rovine militari risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, ci fermiamo sul promontorio di Punta Giglio dove ci ristoriamo con una merenda al sacco. Questo bellissima sosta ispirerà la vostra fantasia per fare delle splendide fotografie al tramonto o semplicemente guardare il sole che cala sull'orizzonte e aspettare qualche stella cadente.

Gli organizzatori (Scuola Sarda del Cammino e Sardegna Country) offrono a tutti i partecipanti un assaggio di uno dei migliori Cannonau di questi ultimi anni, il Pensamentu della Cantina Sorres di Sennori.