In concomitanza con la festa di Halloween, la biblioteca comunale di Cossoine gestita dalla Cooperativa Comes ha promosso per mercoledì 31 ottobre le “Letture da Brivido”, destinate ai bambini e ragazzi dai 4 anni in su.

Per le iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente nella sede della biblioteca, in via Berlinguer 9, oppure inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica bibliotecacossoine@gmail.com o chiamare lo 079861338.