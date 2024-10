Insieme per garantire al territorio che governano la possibilità di accedere a maggiori risorse finanziarie.

I comuni di Fonni, Mamoiada, Ottana, Orgosolo, Oliena, Orani e Orotelli intendono costituire un nuovo Gal, il Gruppo di Azione Locale, con l’obiettivo di rafforzare l’azione di sviluppo in un territorio che può contare su una popolazione complessiva di oltre 25 mila abitanti.

I sette paesi escono dal Gal Barbagia Mandrolisai Gennargentu Supramonte, presieduto da Fabrizio Di Napoli, in seguito ad una decisione maturata dopo un mese di incontri e consultazioni. Il 16 febbraio scorso, infatti, in occasione della Conferenza dei sindaci della Comunità Montana n. 5 è stato avviato l’iter per la costituzione del nuovo Ente.

<<La nascita di questo Gal - spiega il sindaco di Fonni Stefano Coinu - potrà garantire al territorio il raddoppio delle risorse disponibili a favore di un ambito territoriale più omogeneo dal punto di vista imprenditoriale e culturale. I paesi che resteranno nel vecchio Gal Barbagia Mandrolisai potranno avere uguali benefici>>.

Nessuna rottura, dunque, spiega il sindaco Coinu, ma l’opportunità di accedere a finanziamenti che potrebbero portare ulteriori risorse ai territori delle aree interne. I Gal in Sardegna allo stato attuale sono 13 e hanno il compito di attuare gli assi 3 e 4 del PSR, il Piano di Sviluppo Rurale, nelle aree di competenza, attraverso la predisposizione e attuazione dei Programmi di Sviluppo Locale.

Per il nuovo bando la Regione ha stanziato 68 milioni di euro e saranno 15 i Gal ad essere finanziati.