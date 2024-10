Brutto incidente alle prime luci dell'alba a Cagliari, dove tre ragazzi fra i 19 e i 20 anni sono rimasti feriti, due dei quali ricoverati in gravi condizioni. Intorno alle 5 stavano percorrendo via del Canneto quando, nella curva per entrare in via del Colle, il conducente ha perso il controllo del mezzo.

L'auto si è schiantata contro lo spigolo del muro di un'abitazione. L'impatto è stato pesante e tutti i giovani hanno riportato ferite e contusioni, necessitando il ricovero in ospedale. Uno è stato trasportato al Santissima Trinità in codice rosso, gli altri due al Policlinico, uno in codice rosso e l'altro in codice giallo.

Sul posto i soccorritori del 118 e la polizia locale, che sta cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. Fra le ipotesi più plausibili quella che il mezzo viaggiasse a velocità elevata al momento dell'incidente, ma al vaglio degli investigatori sono anche le condizioni psicofisiche del conducente.