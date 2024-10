I carabinieri della Compagnia di Ottana, nel corso di servizi finalizzati a contrastare il fenomeno criminale della detenzione, traffico, coltivazione, produzione e vendita di sostanze stupefacenti, hanno arrestato nel pomeriggio di ieri un giovane incensurato di Bultei perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

In particolare, i carabinieri hanno fermato un’auto, una Mercedes, sulla strada statale 131 dcn, all’interno della quale, nel bagagliaio, custoditi in due sacchi di plastica, erano occultati 11 chilogrammi di infiorescenza di “cannabis indica” perfettamente essiccata suddivisi in 10 sacchi di cellophane ben sigillati. I militari hanno esteso la perquisizione anche nell’abitazione del giovane e nelle campagne. In manette è dunque finito M.S.G. di 35 anni, disoccupato.

Nella mattinata odierna il giudice ha convalidato l’arresto e il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.