Ieri, a La Maddalena, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato C.E.,, operaio di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine.

In seguito a una perquisizione della sua auto, il giovane maddalenino sarebbe stato trovato in possesso di tre fucili da sub, di cui due con arpione e fiocina già armati ed uno con asta senza punta priva di elastico, e nel cruscotto un “nunchaku”, un'arma di tipo contundente diffusa nei paesi orientali e costituita da due bastoni corti uniti da una catena breve.

Gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati.