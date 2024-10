Nella tarda serata di ieri, a Gavoi, nei pressi del cimitero, una Volante ha proceduto al controllo di un veicolo con tre giovani a bordo, uno di Gavoi e due di Nuoro.

I tre per gli agenti non avrebbero fornito adeguate spiegazioni in ordine alla loro presenza sul posto e per questo sono stati sanzionati amministrativamente per la violazione delle misure imposte per il contenimento del COVID 19.

Durante la redazione degli atti, i poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento dei giovani, hanno deciso di procedere a una perquisizione.

Occultati all’interno dell'auto, la Polizia ha trovato due potenti petardi di fattura artigianale, un coltello con lama di 7,5 centimetri e una roncola con lama di 20,5 centimetri.

Il conducete del mezzo è stato, quindi, denunciato per il trasporto del materiale esplodente e per la detenzione delle armi. Lo stesso, inoltre, sarà sottoposto a procedimento volto alla irrogazione della misura di prevenzione dell’Avviso Orale del Questore.