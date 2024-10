I Carabinieri della stazione di Pirri hanno tratto in arresto un pregiudicato disoccupato cagliaritano, classe 1978, per il reato di traffico illecito di stupefacenti. Infatti, nel corso di un mirato servizio antidroga disposto della Compagnia Carabinieri di Cagliari, i militari, impegnati in attività di perlustrazione, si sono insospettiti intorno nel notare il pregiudicato che, in compagnia e di un amico, si trovava all’interno di un 'autovettura nei pressi di via Lentisco.

Sottoposti subito a controllo dai militari operanti e a seguito della perquisizione domiciliare, veniva rinvenuto nella disponibilità del pregiudicato, oltre 1,5 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish, di cui 13 panetti integri e diverse dosi di piccole quantità, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico di oltre 20 centimetri.

Il pregiudicato è stato tratto in arresto e tradotto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.