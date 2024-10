Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Isili lungo le principali vie di collegamento tra i centri del Sarcidano e della Barbagia di Seulo nell’ambito del piano di vigilanza sulla sicurezza stradale disposti dal Comando Provinciale di Nuoro.

Un comportamento nervoso e infastidito da parte di un’automobilista, al momento di un controllo non è sfuggito all’attenzione dei militari di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Nurallao, impegnati in un mirato servizio di contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza e alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Nello specifico un 40enne, fermato alla guida della sua autovettura, è stato controllato dai militari e trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo eroina e condotto presso la struttura ospedaliera di Isili per gli accertamenti tossicologici risultati positivi.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e l’uomo segnalato alla Prefettura di Nuoro quale assuntore di sostanze stupefacenti, la patente di guida ritirata e il mezzo posto sotto sequestro amministrativo ai fini di confisca.

Continueranno i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro con un’azione sempre più attenta e aderente ai bisogni del territorio, a tutela della cittadinanza.