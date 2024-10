Nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, mediante la costante vigilanza di tutte le zone della città, gli agenti della squadra Volante hanno tratto in arresto Mariano Pala, 36enne di Fordongianus, pregiudicato, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri quando i poliziotti delle Volanti, nel transitare in Via Cornalias, hanno notato un’autovettura Citroen parcheggiata, con all’interno una persona con il capo chino.

Insospettiti dall’atteggiamento gli agenti si sono avvicinati al mezzo notando che l’uomo era intento a sniffare della sostanza da un pezzo di cartoncino. I poliziotti hanno deciso quindi di effettuare il controllo della persona e del mezzo rinvenendo, nel sedile dell’auto lato passeggero, una busta con all’interno un panetto marrone, risultato poi essere hashish per il peso di 100 grammi circa, mentre all’interno di un porta sigarette, rinvenuto sempre nell’abitacolo, sette involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso di grammi 2,50 e uno contenente eroina per un peso di grammi 0,10. Nella mattinata è previsto il processo con rito per direttissima.