I Carabinieri del Pronto Intervento Carabinieri della Compagnia di Nuoro hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria due persone rispettivamente di 45 e 47 anni, accusati di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, a Nuoro, durante un posto di controllo, i militari dell’Arma, avendo notato atteggiamenti sospetti degli uomini fermati di notte a bordo di un’autovettura, entrambi con precedenti penali, hanno deciso di approfondire l’accertamento. All’esito della perquisizione, come riferito dai Carabinieri, sono stati rinvenuti due coltelli a serramanico, di cui non erano in grado di motivarne il porto.

I due, entrambi originari del goceano, già gravati da precedenti penali, sono stati dunque deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro.

I coltelli di genere proibiti sono stati sottoposti a sequestro.