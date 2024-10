Dall’inizio dell’anno al 31 dicembre 2019 il Compartimento Polizia Stradale, attraverso i Reparti dipendenti, ha effettuato 10.801 pattuglie di vigilanza stradale. Rispetto al 2018, sono stati potenziati i servizi di controllo delle velocità, infatti, sono stati effettuati 593 servizi con misuratori di velocità (+18%). Nel corso dei servizi di vigilanza sono state contestate 33.425 infrazioni al C.d.S. (+5%), di cui 3.247 per eccesso di velocità (+29%). o

Durante il 2019 sono stati intensificati i controlli sull’uso dei sistemi di ritenuta (uso delle cinture di sicurezza dei conducenti e passeggeri), nel corso dei quali sono state contestate 4.361 infrazioni, e sull’uso del telefono cellulare durante la guida, dove sono state accertate 870 infrazioni. o Attività di controllo o

L’attività di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti è stata costante anche nel corso 2019, infatti sono circa 55.000 i conducenti controllati da questa Specialità con etilometro e/o precursori (+12% rispetto al 2018). Sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza 1.213 conducenti e 26 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. I documenti ritirati nell’anno 2019 sono stati 2.940 patenti di guida e 1.980 carte di circolazione (+17%). o Annualmente il Ministero dell’Interno predispone un piano di controllo dei veicoli commerciali, onde contrastare in particolare il fenomeno dell’abusivismo nel settore dell’autotrasporto, il rispetto dei tempi di guida e di riposo nella conduzione di tali veicoli. L’attività in questione, coordinata in ambito nazionale dal Servizio Polizia Stradale, prevede un’equa ripartizione, tra le Forze di Polizia, del controllo dei veicoli commerciali circolanti in Italia. L’aliquota assegnata, per l’anno 2019 alla Polizia Stradale in Sardegna è stata raggiunta con 5.882 veicoli controllati, confermando la particolare attenzione che la Polizia Stradale pone in Sardegna al contrasto dell’abusivismo nel settore dell’autotrasporto. Attività infortunistica Lo schema illustra l’attività infortunistica di questa Specialità nell’anno 2019: Stragi del sabato sera Per tutto l’anno 2019, per contenere il fenomeno infortunistico delle c.d. “stragi del sabato sera”, questa Specialità ha attivato e potenziato nei fine settimana, 325 servizi di controllo, con un impiego di circa 450 pattuglie.

Nel corso dei servizi sono stati controllati, con etilometri e precursori, 5.842 conducenti, di cui 3.881 uomini e 1.961 donne). Il 7,2% è risultato positivo al test di verifica del tasso alcoolemico (420 uomini e 56 donne). Sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria 400 persone per guida in stato di ebbrezza (+6,6% rispetto all’anno precedente) e 9 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Infine, sono stati sequestrati 61 veicoli, di cui 21 ai fini della confisca. o Attività di Polizia Giudiziaria

Nel corso di operazioni di Polizia Giudiziaria sono state tratte in arresto 4 persone e denunciate all’Autorità Giudiziaria 1.138, in particolare per violazioni connesse a illeciti in materia ambientale e inerenti la circolazione stradale. In tali operazioni sono state controllate oltre 700 persone, sequestrati 5 autoveicoli e 5 armi, mentre i veicoli rinvenuti a seguito di furto sono stati 4. I controlli agli esercizi pubblici che hanno interessato autodemolitori, officine meccaniche, autocarrozzerie e agenzie di pratiche auto sono stati 138 e hanno consentito di accertare 20 violazioni amministrative. o Attività d’informazione sui temi della sicurezza stradale

La Polizia Stradale ha fornito il proprio contributo per l’informazione e la diffusione delle tematiche sulla la sicurezza stradale presso le scuole primarie e secondarie, in tutte le province della Sardegna e con il coinvolgimento di circa 4.000 studenti. Sono stati realizzati molteplici servizi radio-televisivi di sensibilizzazione, nel corso dei quali sono state affrontate tematiche sulla sicurezza stradale, in particolare sull’uso del telefono cellulare alla guida e sugli utenti deboli della strada (ciclisti e pedoni), nonché l’approfondimento sui comportamenti di guida corretti e finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali.