Un tempo più stabile e gradualmente via via più soleggiato e caldo: è quanto sta portando un nuovo anticiclone che metterà fine alle forti piogge che hanno caratterizzato il periodo di Pasqua.

Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, in un primo tempo l'alta pressione non sarà però decisa nella sua rimonta sul nostro Paese e infatti mercoledì 3 aprile un intenso passaggio nuvoloso potrebbe far piovere in maniera modesta sui settori alpini e prealpini. Da giovedì 4 si annuncia una vera e propria svolta e le temperature cominceranno ad aumentare nel Sud, ma anche al Nord.

Previsto infatti un tempo stabile e ampiamente soleggiato almeno fino al weekend del 6-7 aprile, con temperature che potranno toccare i 24-25 gradi in Sardegna, ma in generale in tutta Italia, anche al Nord. Questa situazione di calda stabilità atmosferica potrebbe durare almeno fino all'8-9 aprile, dopodiché potrebbero tornare le precipitazioni.

Nel dettaglio: - Martedì 2. Al nord: residue precipitazioni sul Friuli Venezia Giulia, sole altrove. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: soleggiato. - Mercoledì 3. Al nord: cielo coperto, piogge deboli, nevicate modeste sulle Alpi. Al centro: cielo molto nuvoloso. Al sud: cielo a tratti molto nuvoloso. - Giovedì 4. Al nord: cielo a tratti nuvoloso. Clima mite. Al centro: tutto sole e mite. Al sud: ampio soleggiamento. - Tendenza: sempre più sole e sempre più caldo.