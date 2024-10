L’amministrazione comunale di Bari Sardo, guidata dal sindaco Ivan Mameli attraverso un post su Facebook fa sapere ai cittadini che la strada provinciale che collega il centro abitato a Cardedu e al mare cambierà presto look. Questo grazie a un finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Mameli ha scritto: “Con delibera dell’amministratore Straordinario (numero 194 del 30 ottobre 2019) è stato approvato il progetto di “Manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona Ogliastra” dell’importo di 525 mila euro che ha come obiettivo diversi interventi di manutenzione straordinaria da svilupparsi su diversi tratti di strade provinciali sparse nel territorio Ogliastrino”.

Il primo cittadino ha aggiunto: “Con grande soddisfazione comunico che anche il territorio di Bari Sardo sarà interessato da un importante intervento di manutenzione straordinaria. Anzi credo sia senza dubbio il più importante da quando la ex strada consortile di Buoncammino che collega Bari Sardo a Cardedu sia stata realizzata. L’intervento si svilupperà per circa 4 chilometri di strada e oltre alla manutenzione ordinaria sarà interessata dal ripristino dell’asfalto e della segnaletica orizzontale, integrazione segnaletica verticale e altro”.

Mameli ha fatto sapere che: “I lavori con molta probabilità inizieranno nell’imminente mese di giugno. Pertanto colgo l’occasione per ringraziare l’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu per questo intervento di fondamentale importanza per la comunità bariese e non solo”.