Conto alla rovescia per l'arrivo della prima ondata di caldo del 2014. Ancora per due giorni il tempo instabile trascinerà con se' piogge sparse, ma da mercoledì gli esperti del Centro Epson Meteo prevedono tempo stabile, caldo e un sole intenso come quello di luglio.

''Mercoledì - osservano - si rinforzerà sul nostro Paese l'anticiclone nordafricano, che ci porterà a vivere la prima ondata di caldo della stagione''. Ancora lunedì e martedì una debole perturbazione in arrivo dal Nord Africa raggiungerà porterà qualche pioggia in Sardegna, al Nordovest e nelle zone interne del Centro. Già martedì le temperature cominceranno ad aumentare gradualmente e da mercoledì debutterà l'estate, con temperature massime che nella seconda parte della settimana potranno raggiungere la soglia dei 30 gradi in molte località, con punte di 31-32 gradi.

Le temperature saliranno sensibilmente anche al Nord e continueranno a crescere per quasi tutta la settimana; il tempo sarà in generale soleggiato con la possibilità di qualche rovescio a metà settimana al Nordovest, in particolare nei settori alpini e parte dei rilievi alpini centro-orientali.

I valori si manterranno al di sopra delle medie stagionali anche di 5-6 gradi. Saranno molte le città che raggiungeranno i 30 gradi con punte di 31-32 gradi. ''L'inclinazione dei raggi solari in queste giornate - rilevano i meteorologi - è la stessa che si ritrova a fine luglio''.

Per questo nelle zone dove il cielo è sereno si consiglia di fare attenzione quando si è all'aperto e di utilizzare precauzioni adeguate.