Arriveranno domani in Sardegna i primi 87 profughi afghani che saranno ospitati nelle varie province dell'Isola. Lo sbarco è previsto intorno a mezzogiorno nel porto di Cagliari, con una nave in partenza da Civitavecchia. Il numero esatto dei rifugiati destinati alla Sardegna cambia di giorno in giorno e supererà il dato iniziale fissato a oltre 200.

In queste ore la Prefettura di Cagliari sta predisponendo tutta l'accoglienza e le ripartizioni per province: nel capoluogo verranno ospitati 41 profughi, a Sassari 26, a Nuoro 12 e a Oristano ne andranno 8. Si tratta, come aveva già annunciato il prefetto Gianfranco Tomao, di interi nuclei familiari e ci potrebbero essere anche dei minori.

La macchina organizzativa, già rodata dai numerosi sbarchi di migranti sulle coste sarde, è in moto. Ad accogliere i profughi nel porto ci saranno Protezione civile, Croce rossa, Caritas, Polizia, Capitaneria di porto e il personale dell'Ats, che si occuperà delle prime visite mediche.