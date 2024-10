Il personale della Squadra Mobile della Questura di Sassari ha arrestato una donna di nazionalità nigeriana trovata in possesso di sostanza stupefacente suddivisa in sessanta ovuli perfettamente sigillati, per un peso complessivo di poco meno di un chilogrammo.

Nello specifico, nel corso di una serie di attività di contrasto alla criminalità, con particolare attenzione al traffico degli stupefacenti provenienti dal continente, svolto presso lo scalo portuale di Porto Torres, sono stati sottoposti a controllo numerosi viaggiatori in arrivo sull’isola.

Durante gli accertamenti sui passeggeri sbarcati dalla motonave proveniente da Genova, una donna straniera avrebbe immediatamente manifestato segni di nervosismo ed insofferenza insospettendo gli agenti che hanno deciso di approfondire il controllo, sottoponendo la donna a perquisizione personale al termine della quale sarebbero stati rinvenuti 60 ovuli contenenti eroina e cocaina.

Le successive analisi, svolte presso i laboratori del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della questura di Sassari, avrebbero confermato che all’interno degli involucri era contenuta sostanza stupefacente delle due tipologie. La donna è stata così tratta in arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotta presso la casa circondariale di Sassari Bancali dove resterà a disposizione della competente A.G.