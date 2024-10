Stanno facendo discutere infiammando la polemica le foto che circolano sul web e documenterebbero l'arrivo a Porto Torres di auto cariche di viveri e bagagli.

Centinaia di persone stanno giungendo in Sardegna dalla penisola e, cosa che desta ancor più preoccupazione, dalla zona rossa. Nelle immagini si vedono le auto parcheggiate presso il porto di Porto Torres. Cariche di bagagli e pacchi di cibo, merendine e tutto ciò che fa presupporre una lunga permanenza nell'Isola.

E di ieri l'ordinanza emessa dal presidente della Regione Christian Solinas che prevede, a seguito dell’emergenza relativa al virus Covid-19, la quarantena per tutti coloro che arrivano in porti e aeroporti della Sardegna dalle zone rosse. Vi è poi l'obbligo di dichiarare il proprio domicilio alle autorità sanitarie e l'obbligo di rendersi sempre rintracciabili per qualunque controllo.

Il governatore ha proposto per due volte un emendamento al DPCM che avrebbe consentito la chiusura per 20 giorni di tutti gli arrivi nell'isola, ma l'idea non è stata accolta dal Governo.