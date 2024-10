"Verso nuovo sequestro di persona, Renzi e Alfano mandano altri 456 migranti in Sardegna. Ieri, dopo le proteste, 550 li hanno dirottati a Reggio Calabria, i nuovi 456 arrivi previsti per stamattina a Cagliari, a bordo della nave Siem Pilot, invece, non sanno dove li stanno portando. Li hanno prelevati nel canale di Sicilia e ora sono già a largo del porto di Cagliari. Con un'arroganza e irresponsabilità senza precedenti, rischiando di generare tensioni gravissime, lo Stato, con la complicità della regione e prefetture, ha imposto il trasbordo verso Cagliari".

Sono queste le parole del deputato sardo Mauro Pili che annuncia l'arrivo in Sardegna di 456 migranti.

"Si tratta di una finta accoglienza visto quello che sta succedendo negli accampamenti in prossimità del porto con centinaia di profughi che bivaccano in condizioni igenico sanitarie da terzo mondo. Tutti profughi che saranno di fatto reclusi in un grande campo di isolamento dove sarà difficilissimo muoversi. Una vera e propria forzatura dello stesso diritto internazionale, considerato che si tratta di profughi e non di detenuti".

"La nave norvegese trasporta 456 profughi, tra cui tre neonati, 26 minorenni e 62 donne. Ci sono anche 14 persone con ustioni da idrocarburi che necessitano di cure mediche. Gli stranieri sono stati imbarcati sulla Siem Pilot dopo almeno due trasbordi dalle imbarcazioni che lo avevano soccorsi. La nave - conclude Pili - ha fatto tappa a Malta e adesso sta arrivando a Cagliari".