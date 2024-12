Nei prossimi giorni ci aspettano due perturbazioni, una delle quali più fredda dell'altra. Sono attese precipitazioni nevose sia sugli Appennini che sulle Alpi.

Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.ILmeteo.it, dopo un lunedì prevalentemente soleggiato, con possibili piogge sul basso Tirreno, da martedì giungerà una perturbazione proveniente dal nord Atlantico, che colpirà maggiormente il Centro-Sud. Martedì si prevedono piogge sul levante ligure, sulla Toscana settentrionale e in misura minore sul Lazio, compresa Roma. Nel corso della giornata le condizioni meteo peggioreranno nel Sud.

Tra mercoledì e giovedì l'arrivo di aria fredda porterà alla formazione di un vortice ciclonico posizionato a Sud, che colpirà principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali, la Calabria e la Sicilia, con temporali, piogge intense e nevicate sopra i 1200 metri al Centro e a quote più basse al Sud. Giovedì il maltempo si sposterà verso la Grecia, influenzando ancora le regioni adriatiche e meridionali.

Le temperature più basse faranno scendere la quota della neve, con possibili nevicate sotto i 1000 metri sui rilievi centrali. Il Nord Italia sarà risparmiato da questo peggioramento, ma non da quello successivo previsto per l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata. Un nuovo vortice artico colpirà l'Italia, portando ulteriori condizioni meteo avverse da Nord a Sud.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, lunedì 2 dicembre: cielo poco nuvoloso sul settore orientale, irregolarmente nuvoloso sul resto dell'Isola; temperature in generale aumento; venti deboli con componente prevalente da nord-ovest; mari mossi o molto mossi.

Previsioni per domani, martedì 3 dicembre: cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, principalmente sul settore occidentale; temperature minime in aumento, massime stazionare; venti deboli o moderati da ovest nord-ovest in rinforzo dalle ore centrali, forti sulle coste settentrionali della Gallura; mari molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo nuvoloso con probabili isolate precipitazioni; le temperature tenderanno a diminuire; i venti soffieranno deboli o localmente moderati con componente occidentale, mentre i mari saranno molto mossi.