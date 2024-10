Non si è fatta mancare proprio nulla la decima edizione di “Carrelas in festa”, la manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale e dalla Pro loco di Banari.

Un successo dettato anche dall’intenso lavoro portato avanti nel corso di questi ultimi mesi, ma anche dai visitatori che nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 dicembre hanno avuto di ammirare il paese della trachite rossa.

Una due giorni iniziata ieri mattina con il convegno, promosso dal comune, dalla Coldiretti, dalla Fondazione e dal Banco di Sardegna che ha trattato uno dei temi più caldi della politica agroalimentare: il prezzo del latte.

Al pomeriggio l’inaugurazione ufficiale con l’apertura degli stands e con la musica itinerante. Ottimo riscontro anche per la presentazione del libro di Giampaolo Manca, “Le cose che sono nell’aria”.

La giornata più intensa è stata quella di ieri con i suoni dei “Cuncordia A Launeddas“, dell’organetto di Valentina Chirra e dell’Associazione corale “Su Cuncordu Banaresu”.

una grande emozione ha suscitato la sfilata itinerante de “Sos Merdules Bezzos DE Otzana”. A chiudere l’evento i “Meda funky street band" e il “Carrosello, lo spettacolo comico-musicale con Ignazio Chessa.

Neanche una leggera pioggia, caduta nel pomeriggio della domenica, ha fermato l’afflusso Soddisfatta la Presidente della Pro loco, Luciana Sassu, che ha voluto ringraziare coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco, Antonio Carboni: «Anche la decima edizione di Carrelas in Festa si è conclusa ieri felicemente e ha rinnovato un appuntamento che è ormai diventato tradizionale nel calendario delle manifestazioni del paese.Voglio ringraziare a nome e per conto dell'Amministrazione comunale tutti coloro che hanno reso possibile anche quest'anno la buona riuscita dell'evento.A cominciare dalla Pro loco, nella figura della presidente Luciana Sassu e di tutti i soci che hanno organizzato e gestito insieme a lei ed alla Amministrazione comunale le varie fasi organizzative nel corso degli ultimi mesi. Poi tutti gli espositori e gli stands che hanno aderito all 'invito degli organizzatori. Tra questi – ha aggiunto – molti Banaresi che hanno riaperto le loro case e le hanno messe a disposizione degli espositori.Grazie a tutti gli impiegati e operai comunali che si sono resi disponibili durante tutte le fasi organizzative della manifestazione collaborando attivamente alla sua riuscita.Grazie alla locale compagnia barracellare e alle altre associazioni di volontariato del territorio (Avis di Torralba in primis) che hanno risposto al nostro invito. Un grazie speciale infine a tutto il paese e a tutti i Banaresi, vicini e lontani, che hanno come sempre risposto entusiasticamente alla festa contribuendo in maniera decisiva al suo successo».