"La Giunta si svegli e fermi un Governo che continua a rapinare i sardi. Renzi faccia fare la cura dimagrante ai suoi ministeri, che hanno aumentato le spese e il debito pubblico anziché vampirizzare gli agricoltori".

Sono queste le dichiarazioni del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Pietro Pittalis.

"Chiediamo una corsia preferenziale - prosegue Pittalis- per la proposta di legge regionale già depositata mesi fa da Forza Italia al fine di liberare le nostre campagne da questo cappio che rischia di strozzare un settore importate della nostra economia".

"Altro che governo leale - dice Pittalis - e di ricorsi ritirati tra un salamelecco e un ossequioso inchino. Pigliaru si svegli dal suo torpore e si ribelli a questa ennesima presa in giro di un Governo che non solo nega alla Sardegna le risorse dovute, non solo affama i cassintegrati, ma succhia anche le ultime gocce di sangue rimaste ai nostri agricoltori e ai nostri pastori".

"La conversione in legge del decreto sull'IMU - conclude Pietro Pittalis - è un vero atto di ostilità nei confronti dell'isola: non è tempo per comportamenti pilateschi né per giochi di sponda al Governo amico".