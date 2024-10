Arriva a Sennori il progetto “Impronte”. Venerdì 20 settembre, dalle 18.00, nella Casa d’Artista di Ica Spanu e Antonio Salis, in via Italia 12, l’associazione di promozione sociale onlus Creatività Sarda, grazie al patrocinio del Comune di Sennori e la collaborazione della Cooperativa Comes, si terrà una serata nel segno nel segno della ricerca, della prevenzione oncologica e della solidarietà.

Due i momenti: nella prima parte la giornalista Roberta Gallo, in dialogo con l’assessora alla Cultura e Pari opportunità, Elena Cornalis, presenterà il suo libro Impronte.

Interverranno il sindaco e assessore ai Servizi sociali, Nicola Sassu, la ricercatrice Rosa Maria Pascale, la stilista Antonella Fini, l'ex componente commissione sanità Regione Sardegna, Roberto Desini e il dirigente delle Acli, Ottavio Sanna.

Nella seconda parte le pazienti e le ricercatrici sfileranno per la rinnovata collezione di abiti “Impronte” firmata dalla stilista Antonella Fini, accompagnate dal coro femminile “Sa'oghe de sos Feminos Sennaresos”.