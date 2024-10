Sono in arrivo nuovi finanziamenti per le imprese della Barbagia. Sono stati pubblicati, infatti, oggi, due bandi che finanziano aziende e startup che operano o intendono operare nel settore “artigianato”, per un totale di 630mila euro.

Per le imprese esistenti il sostegno è pari al 60% della spesa ammissibile per coprire i costi di progettazione, coordinamento, attuazione e gestione del progetto. Il contributo massimo è pari a 35mila euro mentre per quanto riguarda le startup il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario (start-up) per l’avvio di una nuova micro o piccola impresa ed è fissato, sempre, 35mila euro.

Saranno finanziabili investimenti come la lavorazioni di legno e metallo, i lavori di sartoria, confezioni, pelletteria e calzature tramite l’ausilio di software, programmi informatici innovativi e macchinari che ne curino la pre-elaborazione.

Potranno essere finanziati anche l’inserimento di caratteri innovativi nelle produzioni come programmi informatici, applicativi, hardware, attrezzature per la modellazione e l’elaborazione preliminare 3d dei manufatti artigianali e la promozione della commercializzazione dei manufatti su piattaforme digitali di e-commerce, con sbocchi di mercato sovra locali e globali.

“Il Gal Barbagia – queste le parole del Presidente Paolo Puddu – ha avviato un percorso partecipativo che ci ha portato ora alla pubblicazione di due bandi sull’artigianato con un investimento pari a 630.000 euro. Le 2 misure finanziano investimenti per l’innovazione sia per le imprese già operanti nel nostro territorio che per le nuove imprese artigiane con la formula della start up. I due bandi rappresentano un’importante opportunità perché rispondono alla volontà e agli indirizzi che le imprese hanno manifestato partecipando attivamente agli incontri di animazione. Vogliamo incoraggiare le realtà imprenditoriali e favorire la creazione di una rete di imprese artigiane (abbiamo aperto un altro bando pochi giorni fa), che traduca le enormi potenzialità inespresse del nostro territorio in concrete occasioni di sviluppo economico locale".

La modulistica è disponibile nel sito internet www.galbarbagia.it. Maggiori presso lo sportello informativo del Gal a Orotelli, il martedì e mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, oppure all’indirizzo di posta elettronica info@galbarbagia.it o ai numeri 3284328950 (Claudio Perseu) e 3297892577 (Michele Salis).