OROTELLI, SEDE G.A.L. Loc. Mussinzua, 29 NOVEMBRE 2019, ore 16.00

Intervengono:

PAOLO PUDDU - Presidente G.A.L. Barbagia

Dott. CLAUDIO PERSEU - Direttore G.A.L. Barbagia: Bandi gal rivolti alle start up e imprese artigiane

Dott.ssa. ROSALIA BRUNDU - Responsabile Centro per l'impiego Nuoro: Attività del c.p.i di Nuoro

Dott.ssa. ROSSANA BASOLU - Centro per l'impiego Nuoro: Misura "Resto al sud"

NANNINO MARTEDDU - Sindaco di Orotelli

MISURA "RESTO AL SUD"

E’ l’incentivo del Governo per sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno: la possibilità di fruire delle agevolazioni, riservate solo agli under 45 e ai liberi professionisti.

Il finanziamento Resto al Sud copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in:

Contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo

Finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI.

Iniziative imprenditoriali per:

Produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura

Fornitura di servizi alle imprese e alle persone

Turismo

Puoi chiedere le agevolazioni se alla data di presentazione della domanda:

Hai un età compresa tra 18 e 45 anni

Sei residente in una di queste regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

INCONTRI INFORMATIVI SUI BANDI PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI GAL BARBAGIA

“INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE START UP ARTIGIANE”

“INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE”

13 NOVEMBRE - SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI OTTANA, ORE 18.00

14 NOVEMBRE - SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI ORANI, ORE 18.00

BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI

“INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE START UP ARTIGIANE”

Il presente mira a favorire la nascita di nuove imprese artigiane nel territorio del Gal Barbagia. Nello specifico intende sostenere la nascita di nuove imprese artigiane finalizzate ad innovare usi, materiali e prodotti, con il contributo significativo di attività di design, creatività e/o nuovi strumenti anche informatici.

Si tratta di attività economiche che valorizzano le materie prime e il patrimonio artigianale locale, riproponendolo in chiave contemporanea con approcci creativi, innovativi e di design. Il bando sostiene l’innovazione nelle imprese artigiane con l’ausilio di programmi informatici e applicazioni innovative, macchinari e attrezzature, macchine a controllo numerico.

Nel dettaglio sono previste le seguenti attività:

Investimenti per l’innovazione delle lavorazioni del legno e del metallo, compresi l’artigianato artistico e quello relativo alle maschere e ai gioielli con l’ausilio di programmi informatici e applicazioni innovative;

Investimenti per l’innovazione delle lavorazioni di sartoria, confezioni, pelletteria e calzature tramite l’ausilio di software, programmi informatici innovativi e macchinari che ne curino la pre-elaborazione;

Investimenti per l’inserimento di caratteri innovativi nelle produzioni come programmi informatici, applicativi, hardware, attrezzature per la modellazione e l’elaborazione preliminare 3d dei manufatti artigianali;

Investimenti per la promozione della commercializzazione dei manufatti su piattaforme digitali di e-commerce, con sbocchi di mercato sovra locali e globali.

BENEFICIARI

Beneficiari del sostegno sono le persone fisiche (singole o associate) che intendono avviare una nuova micro o piccola impresa nelle aree Leader del GAL Barbagia nel settore dell’artigianato in particolare: lavorazione del legno e del metallo, compresi l’artigianato artistico e quello relativo alle maschere e ai gioielli lavorazioni di sartoria, confezioni, pelletteria e calzature.

- Si definiscono Microimprese le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

- Si definiscono piccole imprese le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro).

ENTITA’ DELL’AIUTO, MASSIMALI E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario (start-up) per l’avvio di una nuova micro o piccola impresa ed è fissato in euro 35.000,00 (trentacinquemila/00).

L’intensità del sostegno è fissata nella percentuale del 100% della spesa ammessa a finanziamento.

La spesa ammessa a finanziamento non può essere superiore a €. 35.000,00.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

a) Ambito territoriale

Sono ammissibili a finanziamento le richieste (per le attività individuate all'art. 1 del presente bando) che intendono realizzare gli interventi in uno dei seguenti comuni del territorio del GAL Barbagia: Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana.

b) Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari

- Beneficiari del presente bando sono persone fisiche (singole o associate) che si impegnano ad avviare una nuova micro o piccola impresa nelle aree di cui al punto a), per svolgere attività nel settore dell’artigianato come previsto dall'articolo 1 del presente bando nei settori della lavorazione del legno e del metallo, compresi l'artigianato artistico e quello relativo alle maschere e ai gioielli lavorazioni di sartoria, confezioni, pelletteria e calzature.

- Non possono presentare domanda di sostegno gli imprenditori che esercitano una attività economica con iscrizione alla CCIAA, in forma singola o associata, alla data di pubblicazione del presente bando.

- Non possono presentare domanda i liberi professionisti titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione del bando.

- Non possono presentare domanda le persone fisiche che abbiano esercitato attività economica, con iscrizione alla CCIAA, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

- In caso di associazione di più persone, la domanda di sostegno deve essere presentata da una singola persona fisica non titolare d’impresa e la compagine deve essere costituita esclusivamente da persone fisiche non titolari d’impresa.

- Il richiedente non può far parte di altre compagini associate che si candidano a ricevere il sostegno di cui al presente bando.

- Il richiedente deve avere/comprovare la disponibilità giuridica dell’immobile (in proprietà, usufrutto, locazione o in concessione da enti pubblici e privati) nel quale intende effettuare l’intervento. Qualora il richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno non abbia ancora la disponibilità giuridica dell’immobile, quest’ultima va comprovata, a pena di esclusione, in data antecedente all’emissione del provvedimento di concessione, con conseguente aggiornamento del fascicolo aziendale. Il richiedente deve inoltre mantenere la disponibilità giuridica dell’immobile per una durata residua di almeno 5 anni dalla conclusione dell'operazione (saldo finale); nel caso di immobile non detenuto a titolo di proprietà la durata residua deve essere riscontrabile nel relativo titolo. Nel caso di immobile non detenuto a titolo di proprietà deve essere presente, nel contratto o tramite apposita dichiarazione, l’autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi.

- Non è ammessa la presentazione di più domande di sostegno di cui al presente bando; nel caso in cui questo avvenga, sarà presa in considerazione l’ultima domanda rilasciata.

- Il richiedente deve essere residente da almeno 1 anno in uno dei sette comuni del GAL Barbagia (in caso di società tale requisito deve essere posseduto dal richiedente e da almeno i due terzi dei soci).

- Essere iscritte all’Anagrafe delle aziende agricole e avere il fascicolo aziendale aggiornato.

SPESE AMMISSIBILI

Categorie di spese ammissibili:

sono ammissibili tutti gli interventi coerenti con la tipologia di intervento prevista all'articolo 1 del presente bando.

Costi ammissibili. il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario per l’avvio di una nuova micro o piccola impresa nel settore artigianato (categorie individuate nel art 1 del bando).

Trattandosi di un aiuto forfettario, non è prevista la rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione del Piano Aziendale.

Presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel Portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, sottoscritta con firma digitale OTP e rilasciata per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all’indirizzo www.sian.it, dal 01/11/2019 al 13/01/2020.

Per info e consultazione del bando:

BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI

“INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE ARTIGIANE”

Il bando intende sostenere l' Artigianato innovativo: attività artigianali finalizzate ad innovare usi, materiali e prodotti, con il contributo significativo di attività di design, creatività e/o nuovi strumenti informatici.

Si tratta di attività economiche che valorizzano le materie prime e il patrimonio artigianale locale, riproponendolo in chiave contemporanea con approcci creativi, innovativi e di design.

Il bando sostiene l’innovazione nelle imprese artigiane con l’ausilio di programmi informatici e applicazioni innovative, macchinari, attrezzature e macchine a controllo numerico.

Nel dettaglio sono previste le seguenti attività:

Investimenti per l’innovazione delle lavorazioni del legno e del metallo, compresi l’artigianato artistico e quello relativo alle maschere e ai gioielli con l’ausilio di programmi informatici e applicazioni innovative;

Investimenti per l’innovazione delle lavorazioni di sartoria, confezioni, pelletteria e calzature tramite l’ausilio di software, programmi informatici innovativi e macchinari che ne curino la pre-elaborazione;

Investimenti per l’inserimento di caratteri innovativi nelle produzioni come programmi informatici, applicativi, hardware, attrezzature per la modellazione e l’elaborazione preliminare 3D dei manufatti artigianali;

Investimenti per la promozione della commercializzazione dei manufatti su piattaforme digitali di e-commerce, con sbocchi di mercato sovra locali e globali.

BENEFICIARI

Micro e piccole imprese esistenti (singole o associate) iscritte alla CCIAA sez. artigianato, che operano nel territorio del GAL Barbagia, che operano nei seguenti settori: lavorazione del legno e del metallo, compresi l’artigianato artistico e quello relativo alle maschere e ai gioielli lavorazioni di sartoria, confezioni, pelletteria e calzature, che intendono innovare i propri processi produttivi, definite secondo l’allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, ovvero:

Si definiscono microimprese le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; Si definiscono piccole imprese le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro).

ENTITA’ DELL’AIUTO, MASSIMALI E MODALITA’DI FINANZIAMENTO

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale calcolato sulla spesa ammissibile.

Il sostegno è pari al 60% della spesa ammissibile a copertura dei costi di progettazione, coordinamento, attuazione e gestione del progetto.

Il contributo massimo concedibile è pari a € 35.000,00. il contributo è erogato in conto capitale calcolato sulla spesa massima ammissibile.

È prevista l’erogazione di un anticipo del 50% sul contributo pubblico ammesso, entro i limiti e con le modalità disposte dall’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il sostegno potrà essere erogato dietro presentazione di domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori pari al 30% e 50 % dell’importo concesso.

Gli importi massimi del sostegno non possono essere elusi mediante la creazione di condizioni artificiali per il finanziamento, quali il frazionamento artificiale dei progetti e/o dell’impresa.

Il sostegno è erogato alle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

a) Ambito territoriale

Sono ammissibili a finanziamento le micro e piccole imprese artigiane che intendono realizzare gli interventi in uno dei seguenti comuni del territorio del GAL Barbagia: Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana.

b) Condizioni di ammissibilità relative al beneficiario

Sono ammissibili a finanziamento le micro e piccole imprese artigiane, singole o associate che intendano realizzare gli interventi in uno dei seguenti Comuni dell’area del GAL Barbagia: Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana, dedite a una o più delle seguenti lavorazioni: lavorazione del legno e del metallo, compresi l’artigianato artistico e quello relativo alle maschere e ai gioielli lavorazioni di sartoria, confezioni, pelletteria e calzature, e al momento della presentazione della domanda di aiuto siano in possesso dei seguenti requisiti:

non esercitare attività agricola sulla base dei codici ATECO riportati nella partita IVA

essere iscritte all’Anagrafe delle aziende agricole e avere il fascicolo aziendale aggiornato

rispettare le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di impresa unica ovvero si deve considerare l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni stabilite all’articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

iscrizione all’albo delle imprese artigiane presso la CCIAA,

avere la propria sede legale in uno dei sette comuni del GAL Barbagia

essere una piccola o micro impresa non agricola già attiva, definita secondo l’allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER

Interventi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dall’articolo 45 del Regolamento n. 1305/2013 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per i seguenti investimenti:

a) costruzione o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

c) spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino al 5%. Le tipologie di spese generali ammissibili sono le seguenti:

progettazione e direzione dei lavori;

compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità comprendono le valutazioni ambientali. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);

altre spese necessarie alla realizzazione del progetto: spese per consulenza tecnica;

d) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici.

Presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel Portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, sottoscritta con firma digitale OTP e rilasciata per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all’indirizzo www.sian.it, dal 01/11/2019 al 13/01/2020.

Per info e consultazione del bando:

