Sette ore e 55 minuti per circumnavigare a nuoto l'isola di Caprera nel segno della ricerca e per la salvaguardia di balene e delfini. È l'impresa, mai tentata prima, riuscita a tre nuotatori veneti Master FIN, Francesco Baldan, Riccardo Tigli e Marco Schilirò, che hanno compiuto un giro di 23 chilometri nella acque dell'arcipelago di La Maddalena portando a termine l'iniziativa "Swim for Dolphins".

La manifestazione sportiva, organizzata dall'associazione SEA ME Sardinia Onlus, che si occupa di studiare e tutelare i cetacei del nostro mare, è servita per raccogliere fondi necessari ai ricercatori di SEA ME per dotarsi di un'imbarcazione che gli consenta di svolgere le attività di studio e sensibilizzazione in mare. Gli atleti, dotati di attrezzatura tecnica messa a disposizione da Arena, sono stati scortati da due gommoni di assistenza inviati da "Acque Libere" e dal Club Nautico di La Maddalena, per la protezione e i rifornimenti. A completare il team quattro volontari canoisti, un SUP e i mezzi della Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza di La Maddalena.

L'impresa, che ha avuto inizio a Cala Garibaldi - Caprera alle 7:40 di ieri, si è conclusa nella stessa spiaggia poco meno di 8 ore dopo, alla presenza di turisti e bagnanti che hanno festeggiato il trio di nuotatori, protagonisti di quest'importante performance sportiva. Oggi al ristorante Zi Antò a Punta Tegge si svolgerà la cerimonia conclusiva con un momento di divulgazione su balene e delfini del Mediterraneo.