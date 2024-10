Una giornata che la dirigenza, lo staff tecnico e i giocatori del Real Pozzo difficilmente dimenticheranno. Al Walter Frau di Ossi, i rosanero di mister Mariano Soro superano il Minerva per 4 a 2 dopo i calci di rigore e si portano a casa la coppa CSI.

I tempi regolamentari si erano conclusi sul risultato di 2 a 2, con le reti pozzomaggioresi siglate da Scordo e Muroni. Poi i tiri dagli 11 metri che hanno esaltato le qualità del portiere pozzomaggiorese Corongiu, autore delle due parate decisive.

A fine gara, è grande l’entusiasmo nella società del presidente Kristian Cherchi per l’obiettivo raggiunto. Un traguardo raggiunto grazie a un intenso lavoro portato avanti in questi ultimi due anni. Com’era stato dichiarato alla vigilia, «Noi facciamo parte di una famiglia, che ha un progetto sociale per il nostro paese, noi siamo un gruppo di amici che gioca a pallone amatorialmente ma che cerca di rendersi utile in ogni attività del paese e collabora con moltissime associazioni e comitati, noi siamo come piace dire al nostro Mister "una delle più belle realtà pozzomaggioresi degli ultimi anni».

Per questa finale, la squadra aveva chiesto il massimo sostegno da parte dell’intero paese di Pozzomaggiore tanto che la Società aveva organizzato un pullman per i tifosi per consentire la loro presenza al “Frau”. Un viaggio che, in gergo, ne è valso la pena.